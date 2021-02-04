Зменшення кількості зданих на переробку дерев у «Київзеленбуді» пояснюють трендом останніх років - ставити вдома живі ялинки у горщиках або штучні ялинки.

На екологічну утилізацію у спеціальні пункти прийому жителі Києва здали цьогоріч 6,5 тисячі новорічних ялинок.

Читайте такожКитайські вчені створили друге у світі клоноване кошеня (відео)Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Протягом місяця, із 1 січня по 1 лютого кияни мали змогу здати ялинки у 15 пунктів збору, що функціонували у кожному районі столиці.

Зібрані дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачу і використають навесні для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин.

Як зазначають в міському управлінні, пункти прийому новорічних ялинок працюють у Києві шостий рік поспіль. За увесь час роботи було зібрано близько 40 тис. ялинок.

Своє чергою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» повідомили, що цього року було утилізовано менше ялинок, ніж торік.

«На те є кілька причин: більше людей ставлять вдома штучні ялинки; трендом останнім років є живі дерева у горщиках; цього року багато хто взагалі відмовився від хвойних символів Нового року», - зазначили в міськзеленбуді.

В об’єднанні додали, що пік збору ялинок припадає на період після Водохреща. Цього року найактивніше приносили ялинки мешканці Дарницького району, Солом’янського та Дніпровського.

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Автор: Інна Андаліцька