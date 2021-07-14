Малюки постійно перебувають з мамою.

У зоопарку американського штату Колорадо народилися лемури-близнюки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Працівники зоопарку кажуть, що малюки почувають себе добре. Зараз вони проводять весь час з мамою.

Відзначається, що стать Новонароджених ще не визначили, відповідно й імен у малюків поки немає.

Читайте такожВ Одесі чоловік врятував пташку від спеки - відео замилувало мережуЛемури вважаються вразливим видом - тому в зоопарку дуже радіють цьому хвостатому поповненню.

Як відомо, лемури зустрічаються тільки на Мадагаскарі та на Коморських островах.

Вони дожили до цих днів завдяки ізоляції Мадагаскару, оскільки вищі примати не змогли потрапити на острів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська