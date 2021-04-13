Ледве живих від голоду і зневоднення тварин на місцевому пляжі знайшли кілька тижнів тому.

Аргентинські рятувальники випустили на волю 12 врятованих магеланських пінгвінів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Ледве живих від голоду і зневоднення тварин на місцевому пляжі знайшли кілька тижнів тому.

Експерти розповіли, що пінгвіни - занадто молоді, у них не було достатньо оперення, щоб полювати у холодних морських водах. Саме тому вони були змушені вийти на пляж, де ледь не померли. Згодом усю зграю у спеціальному центрі виходили та відгодували.

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Автор: Олег Давигора