Працівники звіринцю не можуть натішитись родиною носорогів / скріншот з відео
В Австралії публіці вперше показали малюка зникаючого виду - чорного носорога.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Малому 7 місяців, він веселий, грайливий, але поки що не відходить від мами. Працівники звіринцю не можуть натішитись родиною носорогів, кажуть, самка Бакіта, попри те, що це для неї перший малюк, виявилась дуже турботливою мамою і гарно піклується про своє дитинча.
В Австралії публіці вперше показали малюка чорного носорога
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