Школярі у всіх регіонах Австралії у п’ятницю вийшли на масштабні кліматичні протести з закликом відмовитися від планів з розширення газової промисловості.
Про це пише dpa.
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За інформацією ЗМІ, в акціях взяли участь тисячі молодих людей з різних куточків країни.
Цього тижня влада Нового Південного Уельсу оголосила, що 600 мільйонів доларів з податків піде на будівництво газової електростанції.
Демонстранти ж закликають уряд фінансувати проекти, які переведуть економіку на джерела відновлювальної енергії до 2030 року.
Як пише BBC, Австралія лідирує у світі з викиду вуглецю. З 1910 року в країні, в середньому, потепліло на 1,4° C, що призвело до збільшення кількості природних лих, зокрема лісових пожеж.
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