Австралія регулярно потерпає від природних лих, які почастішали внаслідок змін клімату.

Школярі у всіх регіонах Австралії у п’ятницю вийшли на масштабні кліматичні протести з закликом відмовитися від планів з розширення газової промисловості.

Про це пише dpa.

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За інформацією ЗМІ, в акціях взяли участь тисячі молодих людей з різних куточків країни.

Цього тижня влада Нового Південного Уельсу оголосила, що 600 мільйонів доларів з податків піде на будівництво газової електростанції.

Демонстранти ж закликають уряд фінансувати проекти, які переведуть економіку на джерела відновлювальної енергії до 2030 року.

Як пише BBC, Австралія лідирує у світі з викиду вуглецю. З 1910 року в країні, в середньому, потепліло на 1,4° C, що призвело до збільшення кількості природних лих, зокрема лісових пожеж.

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Автор: Яна Ставська