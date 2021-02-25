Тварину знайшли в лісі. Напевно, для барана це стала перша стрижка у житті.

35 кілограмів вовни зістригли з дикого барана, якого знайшли в лісі австралійського штату Вікторія.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, Тварину виявив місцевий житель й завіз на одну з місцевих ферм.

На фермі барана оглянули та вирішили негайно стригти. Адже через величезну кількість вовни він майже не бачив і ледь ходив. Це, вочевидь, була його перша стрижка.

До речі, барана назвали Бараком та залишили жити серед свійських тварин.

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Автор: УНІАН