Барана назвали Бараком / скріншот
35 кілограмів вовни зістригли з дикого барана, якого знайшли в лісі австралійського штату Вікторія.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, Тварину виявив місцевий житель й завіз на одну з місцевих ферм.
На фермі барана оглянули та вирішили негайно стригти. Адже через величезну кількість вовни він майже не бачив і ледь ходив. Це, вочевидь, була його перша стрижка.
До речі, барана назвали Бараком та залишили жити серед свійських тварин.
Новини світу: у Австралії знайшли дикого барана, з якого зістригли 35 кілограмів вовни
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