Технологія полягає в тому, щоб претворювати дощову воду на льодовики.

Таким чином в країні намагаються створити запаси води перед літньою засухою. Винайшли технологію в Індії, і вже застосували її в тамтешній пустелі та у Непалі.

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У рамках проекту перші льодовики з'явилися в Чилі вже цього року. Ще 50 хочуть створити у 2022 році. Таким чином планують створити запас води у розмірі 100 млн літрів.

Впродовж останніх років Чилі страждає від масштабних засух. Водночас вчені попереджають, що льодовики у чилійських Андах повільно зникають. Особливо це стосується центральних регіонів країни.

Автор: Вероніка Кордон