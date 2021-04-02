У заповіднику індійського штату Гуджарат облаштовують місця для водопою тварин.
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До штучних джерел цілими зграями приходять леви з левенятами.
Справа в тому, що в останні дні частина Індії переживає найспекотнішу за майже 80 років погоду. Температура повітря там піднімається вище 40 градусів.
Заповідник у Гуджараті відомий тим, що це єдине місце на планеті, де збереглася дика популяція індійських левів. Їх залишилося не більше шести сотень.
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