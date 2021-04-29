Перелякану тварину повернули власнику.

Іспанські рятувальники визволили бика вагою в 800 кілограмів.

Читайте такожЗірки цирку та реклами: у Німеччині відкрили притулок для відомих тварин (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Величезний бик на прізвисько Болеро звалився з обриву на узбережжя.

Тварина не постраждала, але вибратися самостійно не могла.

Щоб визволити його, рятувальникам довелося викликати вертоліт.

Після порятунку перелякану тварину відразу повернули власнику.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська