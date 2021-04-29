Тварина не постраждала / скріншот
Іспанські рятувальники визволили бика вагою в 800 кілограмів.
Читайте такожЗірки цирку та реклами: у Німеччині відкрили притулок для відомих тварин (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Величезний бик на прізвисько Болеро звалився з обриву на узбережжя.
Тварина не постраждала, але вибратися самостійно не могла.
Щоб визволити його, рятувальникам довелося викликати вертоліт.
Після порятунку перелякану тварину відразу повернули власнику.
В Іспанії вертольотом піднімали 800-кілограмового бика, який впав з обриву
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