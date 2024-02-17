Ще десятиліття тому майже усі стада чорних носорогів на території Кенії винищили браконьєри.

До Кенії на трав'янисте плато повернулися носороги, яких там не бачили десятиліттями. Йдеться про успішний "переїзд" 21 чорного носорога.

Місцеві природоохоронці кажуть, що це найбільше переселення цього підвиду тварин в історії Кенії, пише Independent. Носорогів забрали до приватного заповідника Loisaba Conservancy з трьох інших парків, в яких виявилося недостатньо місць для тварин через "перенаселення".

Природоохоронці сподіваються, що носороги зможуть пристосуватися на новому місці й у майбутньому це дозволить повернути їхню популяцію до колишнього рівня. Ще десятиліття тому майже усі стада чорних носорогів на території Кенії винищили браконьєри.

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Про це сказав менеджер, відповідальний за безпеку Loisaba Conservancy Оле Йанкере.

"Пройшли десятиліття з тої пори, як носороги бродили тут майже 50 років тому. Їх чисельність сильно постраждала від браконьєрства. Зараз ми зосереджені на тому, щоб омолодити цей ландшафт і дозволити носорогам розмножуватися, прагнучи відновити їхню популяцію до колишньої величі", - стверджує він.

За його словами, операція з переміщення носорогів тривала 18 днів. Спочатку їх шукали по заповідниках за допомогою гелікоптера, потім, щоб безпечно забрати, усипляли із застосуванням транквілізатора. Не обійшлося без інцидентів: у перші дні операції майже приспаний носоріг впав у струмок. Ветеринарам та рейнджерам довелося тримати його голову над водою за допомогою мотузки, щоб він не потонув, та чекати, поки не подіє препарат.

Зазначається, що деякі з носорогів були перевезені аж з Національного парку Найробі. Тож вони подолали 300-кілометрову подорож, доки не потрапили до нової домівки у Loisaba Conservancy. Інші тварини прибули з парків, розташованих ближче до заповідника.

Зоозахисники кажуть, що носороги у дикій природі люблять простір. Тому, оскільки кількість носорогів у трьох інших парках зросла, місцеві чиновники прийняли рішення переселити деяких з них, сподіваючись, що таким чином тварини почуватимуться щасливішими й з більшою ймовірністю будуть розмножуватися.

Експерт з носорогів Служби дикої природи Кенії Девід Ндере підтвердив, що у популяції носорогів рівень розмноження показово знижується, коли їх стає занадто багато на певній території.

"Забираючи деяких тварин, ми очікуємо, що популяція носорогів на цих територіях збільшиться. А потім ми знову заселимо ту початкову популяцію, що складається щонайменше з 20 тварин, у нові райони", - сказав він.

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