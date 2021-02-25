Тварина впала з третього поверху житлового будинку.

Сьогодні в Одесі за дивних обставин загинув собака, впавши з 3 поверху багатоповерхового житлового будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник громадської організації "Закон природи" Георгій Липський.

За його словами, інцидент стався за адресою вулиця Інглезі, 3/1, про що активістам повідомили місцеві жителі.

"Люди побачили, як собака падає вниз", - повідомив активіст.

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За словами місцевих жителів, декілька днів тому в цього бездомного собаку стріляв невідомий, завдавши йому поранення в область ока.

"Жінка, яка проживає в цьому будинку на 3 поверсі, за словами людей, забрала поранену тварину додому, щоб потім відвести до ветеринара, а сьогодні вона впала вниз... За яких обставин - зістрибнула сама чи їй "допомогли", поки що невідомо", - розповів активіст.

Активісти викликали на місце події поліцію. Прибулі патрульні допомогли волонтерам завантажити собаку, який перебував у тяжкому стані, в автомобіль, щоб відвезти його до ветклініки. Медики намагалися врятувати тварину, але собака помер під час операції.

Причина смерті - розрив сечового міхура.

У тілі собаки також знайдена куля від пневматичної зброї.

Активісти написали відповідну заяву в поліцію.

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Автор: Лариса Козова