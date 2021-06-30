Причиною загибелі риби можуть бути природні фактори - зниження вмісту розчиненого кисню у воді внаслідок розмноження, цвітіння і гниття водоростей.

В Одеській області на Хаджибейському лимані спостерігається масовий замор риби.

Як повідомили журналістам в Чорноморському рибоохоронному патрулі, 29 червня співробітники патруля спільно з екологічною інспекцією зафіксували на зазначеному лимані загибель риби. Зокрема, загибель коропа, пеленгаса та молодого бичка виявлено в районі села Богнатово Іванівської ОТГ.

Ділянка, на якій зафіксовано заморне явище, становить приблизно 3 км. На поверхні води спостерігаються великі скупчення водоростей, внаслідок чого утворилася зелена плівка.

«Біля води відчувається різкий запах сірководню», - повідомили в патрулі.

За попередніми висновками, причиною загибелі риби можуть бути природні фактори - зниження вмісту розчиненого кисню у воді внаслідок розмноження, цвітіння і гниття водоростей.

У місцях загибелі риби представниками екологічної служби відібрано проби води на лабораторні дослідження і встановлення причини загибелі риби. Шляхом опитування місцевого населення встановлено, що будь-яких фактів забруднення водойми отруйними речовинами, можливих скидів стічних вод або відходів люди не спостерігали.

Минулого тижня очевидці заявили, що на Хаджибейському лимані (Одеська обл.) спостерігається масовий мор креветки. Шар мертвих ракоподібних, які опинилися на березі, досягав 15-20 см.

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Автор: Лариса Козова