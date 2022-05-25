Оленятко вже виходить у відкритий вольєр.

В Одеському зоопарку народилося дитинча благородного оленя.

Про це повідомили в прес-службі КУ "Одеський зоологічний парк".

"В Одеському зоопарку народилося дитинча благородного оленя. Маленький Бембі добре харчується. Малюка з мамою можна побачити у відкритому вольєрі", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, олень благородний або олень звичайний (лісовий олень) - найпоширеніший вид оленів у світі. Мешкає в лісостеповій зоні і вздовж всієї південної смуги лісів – європейських і сибірських, а також у вологих частинах Середньої Азії.

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1570 примірників тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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