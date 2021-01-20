Посадовці кажуть, що вода придатна до використання, але з'являється "фактор запаху".

У Сімферополі місцеві мешканці скаржаться на неприємний запах водопровідної води. Фахівці виявили в ній підвищений вміст аміаку.

Читайте такожВода в обмін на мир: у МЗС розповіли, чи обговорюють з Росією відновлення водопостачання до Криму

Керівник підприємства «Вода Криму» в ефірі рос-ТБ пояснив, що зростання концентрації аміаку у водах пов'язане з низькими горизонтами і зменшенням запасів у Сімферопольському водосховищі.

За його словами, на цю мить вміст речовини знаходиться в межах санітарної норми — 1,75 міліграма на кубічний дециметр при максимально допустимому значенні у два міліграми. Вода залишається придатною до використання, але з'являється фактор запаху.

При цьому, перед подачею в будинки вода знезаражується хімікатами, від чого набуває запаху «медичних препаратів».

Місцева влада в найближчі тижні планує припинити використання Сімферопольського водосховища через зниження кількості води та інших труднощів.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі і ще в 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Ситуація з водопостачанням там відтоді постійно погіршується.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров