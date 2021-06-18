"Посуха за крок від того, щоб стати наступною пандемією, і немає вакцини для її лікування", - кажуть фахівці.

Посуха - це прихована глобальна криза, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними та земельними ресурсами й боротьби з надзвичайною ситуацією з кліматом.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій в четвер, 17 червня, на сайті Управління ООН з питань зменшення ризику стихійних лих, пише The Guardian.

За оприлюдненими даними, щонайменше 1,5 мільярда людей безпосередньо постраждали від посухи у 21 столітті, а економічні витрати за цей час оцінюються щонайменше у 124 мільярди доларів.

"Посуха за крок від того, щоб стати наступною пандемією, і немає вакцини для її лікування. У найближчі кілька років більша частина світу житиме з водним стресом. Часом попит випереджатиме пропозицію. Посуха є головним фактором деградації земель та зниження врожайності основних сільськогосподарських культур", - зазначила спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань зменшення ризику стихійних лих Мамі Мізуторі.

За її словами, хоча чимало людей думають, що посуха стосується лише пустельних регіонів Африки, це не так. Зараз посуха широко розповсюджена, і до кінця століття майже всі країни зіткнуться із нею.

"Люди живуть із посухою вже 5000 років, але те, що ми спостерігаємо зараз, це вже інше. Діяльність людини посилює посуху та посилює її вплив", - повідомила Мізуторі.

Читайте такожКраїни G7 збільшать фінансову допомогу на захист клімату для бідних державПри цьому, за словами фахівців, навіть розвинені країни не мають імунітету: останніми роками США, Австралія та Південна Європа переживали посуху. Щорічно вона обходиться щонайменше в понад 6 мільярдів доларів на рік для США та близько 9 мільярдів євро для ЄС.

Окрім того, дедалі більше людей страждають від наслідків посухи через зростання кількості населення, йдеться в доповіді.

До того ж посуха торкається не лише сільського господарства, а й галузей транспорту, туризму, промисловості та виробництва енергії.

Ключовим фактором посухи називаються зміни опадів внаслідок кліматичних змін, однак фахівці також називають серед причин неефективне використання водних ресурсів та деградацію земель в умовах інтенсивного сільського господарства.

Окрім того, серйозними проблемами вважаються вирубка лісів, надмірне використання добрив та пестицидів, надмірний випас худоби та надмірний видобуток води для ведення сільського господарства.

В ООН закликають уряди країн вжити заходів щодо запобігання посухи шляхом реформування та регулювання способу видобутку, зберігання та використання води й управління землею. При цьому надзвичайно важливою називається робота з місцевим населенням, оскільки знання людей можуть допомогти зрозуміти, де і як зберігати воду та як передбачати вплив посушливих періодів.

Посуха в Україні

Раніше в Міністерстві навколишнього середовища та природних ресурсів заявляли про те, що через зміни клімату Україна переходить до зони надвисоких температур та катаклізмів.

За даними науковців, вже у найближчі 30-40 років значні території країни можуть перетворитися на пустелі.

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Переклад: Катерина Комолова