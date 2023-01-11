Експерти ООН відзначили, що відновлення озонового шару може пом'якшити наслідки змін клімату.

Зусилля світової спільноти зі збереження озонового шару Землі привели до результату - через 40 років він зможе повністю відновитися.

Як йдеться у звіті про стан озонового шару програми ООН із захисту навколишнього середовища, при збереженні такої тенденції озоновий шар повністю відновиться до стану 1980 року до 2066 року над Антарктикою, до 2045 року - над Арктикою і до 2040 року - над іншими частинами світу.

Вчені ООН у звіті, який випускається раз на 4 роки, відзначили, що відновлення озонового шару допоможе в деякій мірі нейтралізувати наслідки зміни клімату.

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За розрахунками ООН, при збереженні цієї динаміки до середини століття температура повітря на планеті буде на градус нижче, ніж могла б бути.

"Те, що озоновий шар знаходиться на шляху до відновлення, згідно з останньою чотирирічною доповіддю, є фантастичною новиною", - сказала секретар програми ООН з навколишнього середовища Мег Секі.

Що таке озоновий шар землі

Озоновий шар - це тонкий шар газу, який захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання.

У 1985 році вчені виявили в шарі велику діру. У 1989 році набув чинності Монреальський протокол, в рамках якого 46 країн взяли на себе зобов'язання скоротити викиди хімікатів, шкідливих для озонового шару.

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