Тіла без документів складно ідентифікувати.

Росія не забирає тіла вбитих, що становить велику загрозу для екології України.

Про це заявив в.о директора Управління охорони Здоров'я Сумської області Анатолія Котляра.

Росія досі не подбала про вивезення загиблих солдатів, зазначив він.

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.

За його словами, тіла без документів складно ідентифікувати.

Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили.

Більшість тіл Росія вивозить до Білорусі, куди їх складають у вагони і відправляють залізницею додому.

За місяць вторгнення ЗСУ знищили понад 15 тисяч російських військових, але Москва не поспішає називати справжню кількість втрат у війні з Україною.

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