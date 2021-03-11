На думку членів профільної асоціації, аби екологічна тема перестала бути популістичною, кожен українець має усвідомити ризики для життя та здоров'я від зробленого чи сказаного.

В Україні сфера охорони довкілля потерпає від суцільних маніпуляцій, а громадські активісти задля власних інтересів нерідко вдаються до тиску за допомогою акцій та пікетів.

Таку ситуацію констатують в українській Професійній асоціації екологів, повідомляє «5 канал».

«В Україні сфера охорони довкілля потерпає від суцільних маніпуляцій. І маніпулюють абсолютно усі – і представники державних органів влади, і представники бізнесу, і представники, на жаль, громадянського суспільства. До чого це призводить? Що в рамках великої кількості екологічних проблем ми: А) втрачаємо час і Б) підриваємо довіру і втрачаємо шанс загалом щось вирішити. Тому це питання дуже турбує професійну спільноту і мало би турбувати всіх мешканців України, бо за цим усім стоїть ризик для життя та здоров’я кожного з нас», – заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

При цьому експерт заперечує популярну нині тезу про те, що за забруднення довкілля несуть відповідальність лише промисловці, адже збереження навколишньої природи і чистоти повітря – це питання спільної відповідальності влади, громадськості й бізнесу.

Крім того, за словами Циганок, задля власних інтересів темою екології часто маніпулюють громадські активісти, що активно вдаються до тиску за допомогою акцій та пікетів.

«Ми розуміємо що за цим не стоїть жодного досвіду, жодних практиків, які знають рішення. Це виключно акції з демонстраціями. Тому питання: що насправді домагаються такі активісти? Як вони планують вирішувати ту чи іншу проблему? Чи це створюється виключно інформаційна хвиля, яка дискредитує й інші дії, й інших представників гарних громадських об’єднань?», – констатує Циганок.

При цьому експерти наголошують, що у всьому цьому хаосі дезінформацій, на жаль, «тонуть» достойні ініціативи. А тому для того, аби екологічна тема перестала бути популістичною, кожен українець має усвідомити ризики для життя та здоров'я від зробленого чи сказаного.

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Автор: УНІАН