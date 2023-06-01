Україна приєдналася до Мінаматської конвенції, за якою зобов'язується з 1 січня 2024 року припинити виробництво, імпорт та експорт ртутовмісної продукції.

Україна приєднується до Мінаматської конвенції, яка передбачає поступову відмову від використання ртуті.

Як повідомили у Міндовкілля, Верховна Рада прийняла законопроєкт №0199 "Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть", за яким Україна зобов'язується з 1 січня 2024 року припинити виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть.

Зазначається, що Мінаматська конвенція про ртуть прийнята у 2013 році та набула чинності у 2017 році. Вона названа на честь міста Мінамата у Японії, де наприкінці 1950 років ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже 2 тисячі людей. Отруєння викликало хворобу Мінамати – синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті.

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Конвенція передбачає поетапну відмову від використання ртуті, зокрема, забороняється її подальший видобуток, а також встановлюється заборона на виробництво, експорт та імпорт багатьох продуктів, що містять ртуть (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле, і навіть косметики).

Як відзначив міністр екології Руслан Стрілець, долучення України до Конвенції дозволить "в подальшому унеможливити такі ситуації, як із заводом "Радикал", коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба в українській столиці".

Проблема із заводом "Радикал" у Києві

Київський завод "Радикал" до припинення у 1996 році своєї виробничої діяльності був монополістом з виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів, які містили в своєму складі сполуки ртуті та хлору.

Оскільки зупинка виробництва заводу була проведена з порушенням вимог природоохоронного законодавства і залишки хімічних речовин не були вивезені з підприємства, це перетворило територію у самому центрі Лівобережжя столиці на "ртутний міні-Чорнобиль".

Станом на початок 2022 року у Києві досі були не утилізовані майже чотири гектари землі колишнього заводу "Радикал" - приблизно 200 тисяч тонн хімічних речовин.

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