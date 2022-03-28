Двоє з них загинули вчора на Закарпатті.

В Україні з початку березня через спалювання сухостою загинули вісім людей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Зазначається, що черговими жертвами пожеж в екосистемах Закарпаття стали двоє людей, які загинули минулої неділі при спалюванні сухостою. Зокрема, трагічні випадки сталися в с. Берегуйфалу Берегівського району та с. Ключарки на Мукачівщині.

"Загалом з початку місяця такі пожежі забрали життя 8 громадян. Ціна швидкого очищення ділянки від сухої рослинності виявилася трагічно неспівставною", - повідомляє МВС.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що в Україні спалювання трави та сміття прирівнюватимуть до диверсій. "Хочу звернутися до людей – не паліть траву і сміття, і просіть сусідів це не робити. У воєнний час це прирівнюється до диверсій", – зазначив він.

Нагадаємо також, що за спалювання сухої трави та листя в Україні передбачений штраф від 3060 до 6120 грн для громадян, від 15300 грн до 21420 грн для посадових осіб.

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