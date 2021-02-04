Безхатні тварини та птахи особливо страждають в морози / фото УНІАН, Гіманов Олександр
Наступного тижня в Україні очікується суттєве похолодання.
Під час морозів важливо потурбуватися про безхатніх тварин та птахів, нагадують в МВС України.
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Рекомендації, як кожен з нас може врятувати життя тваринам:
- Якщо тварина заховалася від холоду у вашому під’їзді, не виганяйте її, дайте можливість відігрітися і нагодуйте.
- Якщо ви помітили на вулиці тварину, яка замерзла, терміново зігрійте її можливими способами – впустіть в тепле приміщення чи просто загорніть у щось.
- Нагодуйте вуличного кота чи собаку. Це дасть їм сили пережити морози.
- За можливості організуйте невеличке місце для зігріву тварин у вашому подвір’ї – будиночок, коробку, тощо.
- Не забувайте про птахів, наповніть годівнички зерном.
- Для білочок, які живуть в парках, підійдуть подрібнені горіхи.
- На водоймах залишились лебеді та дикі птахи. Вони також страждають від холоду. Не годуйте їх хлібом, краще використовувати у якості корму різні зернові, але не тверді. Підійде перлова крупа, ячмінь, а також спеціальний корм для свійських птахів, який продається на ринках або в спеціалізованих магазинах.
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