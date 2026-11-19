Донедавна навіть морські біологи рідко проводили тут ґрунтовні дослідження.

На Землі мало місць, настільки ж незайманих, як атоли Бікар і Бокак. Ці атоли, що входять до ланцюга Ратак (Маршаллові острови) і виникли на місці вулканів, які занурилися в океан, навколо яких розрослися коралові рифи, рясніють життям і залишаються незаселеними. Про це пише Popular Mechanics.

Серед коралів і морських анемонів снують різнокольорові риби, а в товщі води безшумно ковзають акули, що вистежують здобич. Донедавна навіть морські біологи рідко проводили тут глибокі дослідження.

Важливо, що ситуація почала змінюватися, коли Алан Фрідлендер - морський еколог з Гавайського університету - вирушив через неймовірно блакитні океанські простори, очоливши експедицію до цього "райського куточка". Будучи головним науковим співробітником програми National Geographic "Первозданні моря" (Pristine Seas), Фрідлендер приділяє особливу увагу віддаленим і охоронюваним районам океану.

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Мешканці Маршаллових островів знали про існування Бікара та Бокака протягом багатьох поколінь, однак до прибуття команди Фрідлендера комплексних наукових досліджень тут ніколи не проводилося. Для народу Маршаллових островів океан - це дім, який часто є навіть важливішим, ніж суша. Їхнє виживання безпосередньо залежить від стану крихких рифових екосистем, що оточують 1225 островів та острівців, з яких лише деякі заселені людьми.

Можливість для проведення досліджень з’явилася у 2023 році, коли програма "Первозданні моря" отримала запрошення від Управління морських ресурсів Маршаллових островів взяти участь у дослідженні атолів Бікар і Бокак, що перебувають під охороною громади атола Утірік.

Перед тим як вирушити на північ, до атолу Бікар, команда Фрідлендера отримала традиційне благословення від мешканців Утіріка. Бікар розташований приблизно за 116 км від найближчого населеного атола, а Бокак - ще далі, на відстані близько 385 км. Саме ця віддаленість дозволила атолам залишитися практично незайманими людиною.

Важливо, що Фрідлендер поставив собі за мету провести комплексну екологічну оцінку - від наземних середовищ існування до коралових рифів і відкритого океану. Це включало вивчення структури та біорізноманіття екосистем, оцінку ступеня їх збереженості, виявлення відмінностей між двома атолами, а також визначення заходів, необхідних для їхнього захисту в майбутньому. Фрідлендер та його співавтори у дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі Frontiers in Marine Science, пишуть:

"Віддалені північні атоли Бікар і Бокак є одними з найбільш збережених - практично не зачеплених діяльністю людини - екосистем коралових рифів у тропічній частині Тихого океану. Обидва атоли безлюдні та географічно ізольовані від великих населених пунктів і промислових об’єктів. Під час попередніх експедицій було досліджено деякі аспекти їхніх наземних екосистем, колонії морських птахів, популяції морських черепах, а також мілководні коралові рифи".

Як проходило дослідження

Першим пунктом призначення для дослідницької групи став атол Бікар, який вигинається посеред водної гладі, нагадуючи за формою півмісяць. Тут вчені застосували цілу низку методів збору даних - від занурень з аквалангом, фото- та відеозйомки до використання глибоководних камер і підводного апарата, - щоб зафіксувати видовий склад і чисельність мешканців.

У прадавніх лісах із пізонії (Pisonia) можна було помітити полінезійських щурів - вид, завезений сюди людиною. І все ж місцеві види почуваються тут чудово. Небо над островом заповнене морськими птахами: тут зустрічаються блакитнолиці олуші, великі фрегати, бурі дурні крачки та білі крачки; а на піщаному березі годуються перелітні птахи, наприклад, бурокрилі ржанки, які вишукують у піску дрібних безхребетних.

Пляжі Бікара слугують місцем гніздування зелених морських черепах - дослідники виявили там 132 гніздові ямки. Рифи рясніють рибою, серед якої чимало видів луціанових і груперів. Тут також мешкають гігантські тридакни - молюски, у тканинах яких живуть фотосинтезуючі водорості; вони фільтрують воду й відіграють найважливішу роль у підтримці здоров’я рифу.

Зазначається, що далі на північ, у ще більш відокремленому місці, розташований атол Бокак - справжній оазис, практично не зачеплений людською діяльністю. Його посушливий ландшафт, що нагадує савану, вкритий купками злакових трав і геліотропами - деревами, усипаними гронами дрібних білих квітів. Багато морських птахів, що ширяють над Бікаром, зустрічаються й тут.

Води навколо Бокака ще багатші: рифи тут вкриті переважно коралами, а загальна біомаса риб значно вища. Фрідлендер здійснив занурення, щоб дослідити підводний світ. Йому вдалося зустріти зграю горбатих риб-папуг - вид, що перебуває під загрозою зникнення; тривалий час вважалося, що ці риби майже повністю зникли в цьому регіоні.

Крім того, він виявив незвичайну інверсію типової харчової піраміди: сумарна біомаса рифових акул і каранксів (чорних каранксів) тут перевищує біомасу їхньої здобичі. Оскільки ці вищі хижаки харчуються дуже активно, вони сприяють швидкому перенесенню енергії та поживних речовин по всій екосистемі рифу, забезпечуючи її ефективне функціонування.

Атол Бікіні

Після відвідування Бокака команді Фрідлендера належало дослідити ще один об’єкт, який разюче відрізнявся від попередніх. З 1946 по 1958 рік атол Бікіні був центром проведення ядерних випробувань США; усе почалося з операції "Перехрестя" (Operation Crossroads). Коли перед першими вибухами остров’ян евакуювали, вони взяли з собою лише кілька комплектів одягу, не підозрюючи, що вже ніколи не зможуть повернутися додому назавжди. Серія вибухів спустошила атол. У статті зазначено:

"Якщо дивитися з боку океану, здається, що Бікіні оточений цілими "містами" з коралів. Однак дайвери, які підпливли ближче, виявили, що багато з цих утворень, на зростання яких пішли тисячі років, перетворилися на мертві скелети. І все ж для атола Бікіні ще не все втрачено. Після тривалих пошуків Фрідлендер виявив ділянки живих коралів, які оселилися на мертвих рифах; навколо них вирувало життя - тут було повно риби. Це стало свідченням неймовірної стійкості природи".

Навіть атоли Бікар і Бокак не можуть повністю уникнути наслідків того, що відбувається в інших частинах світу. Їхня віддаленість захищає від більшості прямих антропогенних впливів, але зміна клімату поступово добирається й сюди. Коли вода стає занадто теплою, корали позбавляються симбіотичних водоростей, які забезпечують їх харчуванням і надають їм яскраве забарвлення - цей процес називається знебарвленням коралів. Залишкова радіація з часів ядерних випробувань, як і раніше, є джерелом забруднення в цьому регіоні.

Крім того, океанічні течії приносять сміття з інших країн, а пластик з часом розпадається на мікропластик. У відповідь на це вживаються заходи щодо охорони природи.

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