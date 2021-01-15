Науковці з Університету Фліндерса в Австралії кажуть, що масштаби загрози для біосфери та усіх її форм настільки великі, що їх важко усвідомити навіть інформованим експертам.
Про це йдеться у публікації Science alert.
Читайте такожВперше за 155 років: у зоопарку Вроцлава народилося дитинча індійського носорога (відео)
Вчені оглянули близько 150 досліджень, присвячених різним аспектам деградації стану природи, й підсумували аналіз кількома важливими тезами.
Головними проблемами, з якими ми зіштовхнемося у найближчому майбутньому, залишаються кризи в економічній та політичній системі, зосереджені навколо нестійкого людського споживання коштом здоров’я планети.
Уперше зі зменшенням біорізноманіття світ зіштовхнувся ще 11 тисяч років тому – до освоєння людиною сільського господарства, проте протягом останніх століть проблема тільки загострилася. Водночас популяція людей збільшується, що посилить продовольчу безпеку, проблеми з плодючістю ґрунту, скорочення видів живих організмів, забруднення довкілля тощо.
Людству комфортно заплющувати очі на очевидні речі, тому ми живемо так, ніби нічого насправді не відбувається, йдеться у статті.
У довгостроковій перспективі вчені бачать «жахливе майбутнє масового вимирання, погіршення здоров’я, потрясінь унаслідок кліматичних змін та війн за ресурси».
Інші новини
- Найбільше місце зимівлі лебедів у Карпатах опинилося під загрозою (відео)
- Незвичайні пологи морського коника показали у сіднейському акваріумі (відео)
- Посуха в Туреччині може залишити великі міста без води
- The Guardian: Вчені віщують вимирання людства через байдужість до Землі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram