Багато видів павуків полюють за допомогою різноманітних сіток й пасток.

Мадагаскарські павуки (Damastes) під час полювання формують «кишеню» з листя і павутини, куди заманюють своїх жертв.

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Про це йдеться у новому дослідженні науковців, цитує N1.

Під час спостережень на Мадагаскарі автори знайшли щонайменше чотири таких сховки членистоногих. Біля однієї з «кишень» сидів її господар і поїдав жабу.

У спекотні дні амфібії часто ховаються від сонця під листям, тому павуку достатньо скріпити два листки між собою і сховатися в очікуванні на жабу. Однак процес полювання побачити поки не вдалося.

Багато видів павуків полюють за допомогою різноманітних сіток й пасток. Одні плетуть з павутини класичні полювальні сітки, інші накривають жертву своєрідним сачком, розтягнутим на передніх кінцівках, а третім павутина слугує в ролі сигналізації, що сповіщає про наближення потенційної здобичі, йдеться у публікації.

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Автор: УНІАН