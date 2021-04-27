Вчені дослідили дно біля узбережжя Південної Каліфорнії.

Науковці знайшли у Тихому океані величезне звалище забороненого хімікату, який використовували проти комах.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Вчені дослідили дно біля узбережжя Південної Каліфорнії, де за їхніми підозрами могли зберігатися токсичні відходи ще із середини 20 століття.

В результаті дослідження дна, вчені виявили 25 тисяч діжок, в яких може зберігатися небезпечний для людей і тварин інсектецид.

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Автор: Олег Давигора