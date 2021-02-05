Найменшого у світі хамелеона виявили на Мадагаскарі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, довжина самця - лише 14 міліметрів, він легко вміщається на кінчику пальця. Проте самка вдвічі більша - за рахунок довгого хвоста.
Повідомляється, що пару хамелеонів знайшли німецькі дослідники, які працювали в лісах на півночі острова. Для маленьких хамелеонів вже вигадали назву: нанохамелеони.
Зараз науковці намагаються виявити ще хоча б одного такого ж, аби довести: це - найменші рептилії на Землі.
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