Знайдені хамелеони з легкістю вміщаються на кінчику пальця.

Найменшого у світі хамелеона виявили на Мадагаскарі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, довжина самця - лише 14 міліметрів, він легко вміщається на кінчику пальця. Проте самка вдвічі більша - за рахунок довгого хвоста.

Повідомляється, що пару хамелеонів знайшли німецькі дослідники, які працювали в лісах на півночі острова. Для маленьких хамелеонів вже вигадали назву: нанохамелеони.

Зараз науковці намагаються виявити ще хоча б одного такого ж, аби довести: це - найменші рептилії на Землі.

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Автор: УНІАН