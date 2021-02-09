В Австралії чотириметровий крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул.
На відео з рептилією звернуло увагу видання 7 News.
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Інцидент стався вранці в неділю, 7 лютого, поблизу міста Кардуелл в австралійському штаті Квінсленд. Івонна і Тоні Палмер рибалили на березі океану. Вони зловили двох невеликих акул.
Через кілька секунд з води раптово виліз чотириметровий гребенястий крокодил і проковтнув улов Палмерів. Івонна зняла цей момент на відео.
"Це найбільший крокодил, якого я коли-небудь бачила", - прокоментувала вона.
Схопивши акул, рептилія повернулася у воду і попливла.
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