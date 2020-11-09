За реінтродукцію вовків висловилися 50,4% виборців.

У день виборів президента США жителі Колорадо проголосували за повернення вовків, які були винищені тут ще в 1940 роках.

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За реінтродукцію вовків висловилися 50,4% виборців, що зобов'язує уряд Колорадо представити конкретний план з повернення вовків в західну частину штату до 2023 року. План повинен включати компенсації фермерам, чия худоба може постраждати від нападів хижаків.

Колись звичайні вовки мешкали в більшості штатів США, але зараз велика популяція цих хижаків збереглася лише на Алясці. В інших частинах країни вовки або були винищені багато років тому, або зустрічаються дуже рідко.

Близько чотирьох тисяч особин цього виду мешкає в районі Великих озер, близько трьох тисяч — на півночі Скелястих гір, а ще по кілька сотень - на північно-західному узбережжі та на кордоні з Мексикою.

У 1995 році вовків реінтродукували в Єллоустонський Національний парк і помітили, що це допомогло природним чином регулювати чисельність копитних і зробило екосистеми більш стійкими до антропогенного впливу і змін клімату. На такі зміни розраховують зараз.

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Автор: Людмила Жерновська