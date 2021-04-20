Їх народила немолода вовчиця, після цього лише обнюхала малих і більше не підходила.

Працівники одеського зоопарку вигодовують п'ятьох вовченят, від яких відмовилася мати.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Вовченятам лише місяць: їх народила немолода вовчиця, після цього лише обнюхала малих і більше не підходила.

Тому звірят довелося забрати з вольєру й перемістити під нагляд людей: там малюків годують спеціальною сумішшю.

Вовченята мають гарний апетит, тож фахівці розраховують виходити усіх. Таку поведінку матері вони пояснюють тим, що вовчиця не є в зграї альфа-самкою і не зрозуміла своєї нової несподіваної ролі.

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Автор: Олег Давигора