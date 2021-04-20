Працівники одеського зоопарку вигодовують п'ятьох вовченят, від яких відмовилася мати.
Про це розповідається в сюжеті ТСН.
Вовченятам лише місяць: їх народила немолода вовчиця, після цього лише обнюхала малих і більше не підходила.
Тому звірят довелося забрати з вольєру й перемістити під нагляд людей: там малюків годують спеціальною сумішшю.
Вовченята мають гарний апетит, тож фахівці розраховують виходити усіх. Таку поведінку матері вони пояснюють тим, що вовчиця не є в зграї альфа-самкою і не зрозуміла своєї нової несподіваної ролі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Одеському зоопарку у присутності відвідувачів несподівано народилося дитинча лами (відео)
- У миколаївському зоопарку вперше показали новонароджене верблюжа (відео)
- У зоопарку Вінниці за кілька днів на світ з'явилися четверо муфлоненят
- В Одеському зоопарку народилося верблюденя (фото)
- У Харкові після п'ятирічної реставрації готуються відкрити один із найстаріших українських зоопарків (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram