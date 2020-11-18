У місті Морро-Бей, штат Каліфорнія, фотографам вдалося відзняти морську видру, яка з'явилася на поверхні води з великою акулою в лапах.
Читайте такожСюжет для фільму: в Індії самотній тигр пройшов тисячі кілометрів у пошуках самки (фото)Про це пише USA Today.
Дон Хендерсон і Еліс Кахілл помітили морську видру з великою каліфорнійською бичачою акулою в лапах, сфотографували її та показали знімки морському біологу Майклу Д. Харрісу з Департаменту рибних і природних ресурсів Каліфорнії.
"Наскільки відомо мені і моїм колегам, це перший задокументований випадок, коли морська видра зловила каліфорнійську бичачу акулу", - розповів він.
Також Харріс зазначив, що ніхто не знає, чим все закінчилося.
"Чи був це пошук їжі? Чи з'їв калан акулу і намагався з'їсти? Якщо це не пошук їжі, чим обумовлена така поведінка калана?" - сказав Харріс.
Як відомо, раціон харчування каланів складається з морських їжаків, молюсків і крабів. Зазвичай вони пірнають за здобиччю на мілководді та збирають видобуток з дна у своєрідну кишеню, утворену складкою шкури та розташовану під лівою передньою лапою.
Вам може бути цікаво
- В австралійській річці помітили китів: вчені в подиві
- Норок мало: влада Данії вирішила вбити 25 тисяч курчат
- Фотожурналіст показав шокуючі кадри життя свиней на фермах в Іспанії (відео 18+)
- Моряки врятували лабрадора під час повені в Мексиці (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram