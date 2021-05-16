У Ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова відвідувачі пошкодили рідкісні рослини.
Про це розповіли працівники саду на сторінці у Facebook.
Читайте такожТюльпани, іриси та айва: в Одеському ботсаду розпустилися яскраві квіти (фото)На прохання людей адміністрація на два дні - 15 та 16 травня - відкрила для прогулянок "стару" територію саду. Зазвичай її використовують як науково-навчальну базу університету, а також проводять там екскурсії.
"На превеликий жаль, перший день прогулянок виявився шокуючим, рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптано та виламано безліч унікальних рослин. Багато відвідувачів категорично не згодні з тим, що це не місце для масових пікніків, дитячих ігор на свіжому повітрі. І взагалі, чому не можна зірвати "на пам'ять" бузку та півоній", - йдеться в дописі.
Через наслідки такої поведінки відвідувачів працівникам ботсаду довелося звернутися за допомогою до волонтерів. Вони також опублікували кілька фото понівечених рослин, серед постраждалих й сакура.
"У звичайному житті сакура опадає пелюстками. Нашим довелося квітами та гілками (фото після вчорашніх прогулянок по саду)", - сумно пожартували працівники.
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