Від відвідувачів "дісталося" навіть квітучій сакурі.

У Ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова відвідувачі пошкодили рідкісні рослини.

Про це розповіли працівники саду на сторінці у Facebook.

Читайте такожТюльпани, іриси та айва: в Одеському ботсаду розпустилися яскраві квіти (фото)На прохання людей адміністрація на два дні - 15 та 16 травня - відкрила для прогулянок "стару" територію саду. Зазвичай її використовують як науково-навчальну базу університету, а також проводять там екскурсії.

"На превеликий жаль, перший день прогулянок виявився шокуючим, рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптано та виламано безліч унікальних рослин. Багато відвідувачів категорично не згодні з тим, що це не місце для масових пікніків, дитячих ігор на свіжому повітрі. І взагалі, чому не можна зірвати "на пам'ять" бузку та півоній", - йдеться в дописі.

Через наслідки такої поведінки відвідувачів працівникам ботсаду довелося звернутися за допомогою до волонтерів. Вони також опублікували кілька фото понівечених рослин, серед постраждалих й сакура.

"У звичайному житті сакура опадає пелюстками. Нашим довелося квітами та гілками (фото після вчорашніх прогулянок по саду)", - сумно пожартували працівники.

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Автор: Катерина Комолова