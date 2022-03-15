Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації.

Президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні продемонстровано лист міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, з якого видно, що держава-окупант планує масові вирубки українських лісів.

"Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта", - повідомляють в українській розвідці.

Зазначається, що на сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень - це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду.

"Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності", - наголосили у розвідці.

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