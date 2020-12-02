Майже за рік амазонські тропічні ліси втратили 11088 квадратних кілометрів.

Масштаби вирубки тропічних лісів Амазонії в Бразилії досягли найбільшого показника з 2008 року.

Про це заявили в космічному агентстві країни (INPE), передає Hromadske з посиланням на BBC.

Читайте такожКількість пожеж в лісах Амазонки на території Бразилії зросла більше ніж на чверть

За даними агентства, в період з серпня 2019 по липень 2020 року амазонські тропічні ліси втратили 11088 квадратних кілометрів. Це на 9,5% більше, ніж за попередні 12 місяців.

Поки мова йде про попередні дані, остаточні цифри INPE опублікує на початку 2021 року. Однак на оголошенні цих даних був присутній віце-президент Гамільтон Моуран.

Вчені вказують на той факт, що вирубка лісів прискорилася після перемоги Жаіра Болсонару на виборах президента країни. Після вступу на посаду він заохочував розширення сільськогосподарських угідь і гірничодобувної діяльності в тропічних лісах.

За це президента Бразилії критикують екологи. Також його звинувачували у недостатніх зусиллях під час боротьби з пожежами в Амазонії. Сам же Болсонару говорив в 2019-му, що в пожежах винен Леонардо Ді Капріо. Актор, як не дивно, ці звинувачення відкинув.

Також президент Бразилії критикував космічне агентство країни через публікацію даних про вирубку лісів. На його думку, ці дані INPE паплюжать репутацію Бразилії в світі.

Довідка УНІАН. Дощові ліси Амазонії - найбільший у світі тропічний ліс, розташований на великій, майже плоскій, рівнині, що охоплює майже весь басейн річки Амазонки. Вони є важливою складовою природної системи регулювання клімату, поглинаючи більше 15% вуглекислого газу в атмосфері. За це їх називають "легенями планети".

Вас можуть зацікавити інші новини екології:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН