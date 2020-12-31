Основні дії в окупованому Криму з пошуку води зводяться до військових заходів, зазначив екс-постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Проблема забезпечення окупованого Росією Криму прісною водою у 2021 році ще більше посилиться.

Про це в бліц-інтерв'ю "Обозреватель"розповів доктор юридичних наук, екс-постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Щоб розв'язати проблему із забезпеченням Криму прісною водою, окупаційна влада вже спробувала буріння свердловин, запланувала організувати опріснення морської води й створення штучних опадів.

"У них є варіанти зниження напруженості ситуації. Перший і головний — це припинення штучного переселення до Криму росіян. Якщо ви переселили півмільйона людей, очевидно, що це збільшує навантаження на мережі", - зазначає Бабін.

Читайте такожУ мережі показали, як виглядає найглибше водосховище Криму (фото)Другий варіант, продовжив він, — наведення порядку в системах водорозподілу. Зараз, за його словами, там губляться величезні водні ресурси, близько 50% води.

"На сьогодні ми бачимо, що основні дії в Криму з пошуку води зводяться до військових заходів. Силами власного Міністерства оборони, військових працівників, тобто безкоштовної робочої сили, бурять свердловини. Прямо скажемо — методи Стародавнього Єгипту. На більше вони не здатні", - наголосив Бабін.

Він зазначив, що це може трохи зняти напруженість в окупованому Севастополі та Сімферополі. На решті території вони не докладатимуть суттєвих зусиль для водопостачання.

"Щодо опріснення — звичайно, вони можуть поставити опріснювальні установки. Але є кілька викликів. Перший — технології, другий — дуже висока собівартість отриманої води, третій — висока ціна для всього людства, тому що в результаті опріснення утворюється розсіл, який треба кудись скидати. Вони відкрито заявляють, що будуть скидати його в море. Це буде екологічна катастрофа", - вважає Бабін.

Штучні опади — важко коментувати серйозно, заявив він. На його думку, це піар.

"Тут є кілька факторів. Щоб робити штучні опади, використовують хімічні сполуки, які розпорошуються. І вони не так вже й безпечні. Це не дуже добре для населення, яке таку воду буде вживати. Друге — штучні опади можуть призводити до селевих потоків в горах, зміни русел і подібних речей", - підсумував Бабін.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі й ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають по годинах — вранці й ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті й Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «найгіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: Ольга Робейко