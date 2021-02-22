У Вроцлаві показали рідкісного малюка ведмежого кускуса.
Про це повідомляє ТСН.
Читайте такожУ США вперше клонували вимираючого чорноногого тхора (фото)Звірок народився влітку минулого року, однак лише зараз почав потроху вибиратися з материнської сумки.
Стать дитинчати досі невідома.
Ведмежий кускус - ендемік Сулавесі та прилеглих островів в Індонезії. Його природне середовище проживання - субтропічний або тропічний сухий ліс. Це одні з найменш вивчених тварин на планеті.
У Вроцлавському зоопарку особливо радіють новому поповненню, адже саме там у березні 2018 року представник цього виду вперше народився у неволі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Бахрейні чайки розтовстіли та не хочуть літати - винен плов
- Жителі Техасу врятували від замерзання тисячі морських черепах, допомогла навіть компанія SpaceX (фото)
- Вчені досліджували структуру льоду і відкрили нову форму
- Окупований Донбас на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу - Резніков
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram