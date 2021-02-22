Кускуси - одні з найменш вивчених тварин на планеті.

У Вроцлаві показали рідкісного малюка ведмежого кускуса.

Про це повідомляє ТСН.

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Стать дитинчати досі невідома.

Ведмежий кускус - ендемік Сулавесі та прилеглих островів в Індонезії. Його природне середовище проживання - субтропічний або тропічний сухий ліс. Це одні з найменш вивчених тварин на планеті.

У Вроцлавському зоопарку особливо радіють новому поповненню, адже саме там у березні 2018 року представник цього виду вперше народився у неволі.

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Автор: УНІАН