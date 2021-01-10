Кліматолог зазначила, що в новій кліматичній реальності Україна живе приблизно з 2005 року.

На Україну чекають різкі стрибки температур, посушливий квітень і ранні заморозки.

Про це "Обозрєватєлю" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. Вона зазначила, що в новій кліматичній реальності Україна живе приблизно з 2005 року. "Відбулися нові зміни в загальній циркуляції, вона зараз інша", – повідомила вчена.

Читайте такожОкупанти викачали майже всю воду зі знаменитого кримського озера (фото)

Ця реальність вирізняється нестійкою погодою й різкою зміною температур. "Стоїть тепло, а потім раз – зниження температури на 10-15 градусів. І не важливо, який сезон. Усі сезони стали нестійкими. Можливі екстремальні випадки – сильні опади, різкі штормові явища", – пояснила вона.

"Зима, яку ми бачимо зараз, буде в межах найближчих 5 років. Навіть якщо морози й будуть, то це щонайбільше тиждень. Ви пам'ятаєте, яка ожеледиця була нещодавно. Це зараз буде більш характерно для зими", – попередила синоптикиня.

За її словами, цієї весни, як і минулої, квітень може бути посушливим, а восени можливі ранні заморозки. "Ми побачили, що для весни дуже важким став квітень – практично без опадів. Це дуже погано для сільського господарства. Така наша дійсність".

"Те, що ми бачимо зараз, – це основа. На цю основу буде накладатися подальше посилення нестійкості", – пояснила Мартазінова.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк