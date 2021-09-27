Стать дитинчати поки невідома, і йому ще не дали ім'я.

В харківському екологічному парку поповнилася сім'я оленів, які гавкають, – мунтжаків. Оленяті поки не дали ім'я.

Оленя народилося розміром з долоню людини, і його стать поки невідома, йдеться в сюжеті ТСН.

Дитинча в основному харчується молоком матері, повільно пробує овочі й фрукти та швидко набирає вагу і росте.

Читайте такожВ Ужгороді врятували від смерті єнота, який два роки жив між будинками (фото)"...Оленяті всього два тижні... воно вже сміливо бігає вольєром і з цікавістю вивчає все навколо...", – зазначається в матеріалі.

Мунтжаки є порівняно невеликими оленями, пише Вікіпедія. Довжина тулуба з головою у цих тварин може сягати 135 сантиметрів. Вага цих оленів може варіюватися від 12 до 50 кілограмів.

Мунтжаки мешкають у Південній та Південно-Східній Азії. Їх називають таким, що гавкають, оскільки в дикій природі вони можуть відлякувати ворогів звуками, які схожі на гавкіт собаки.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що у харківському екопарку народилося мініатюрне американське лоша. Журналісти дізналися, що через тиждень після народження висота тварини становила близько 30 см, а вага – 8 кг.

Дитинча спритно стрибало вольєром та стало місцевим улюбленцем.

Автор: Екатерина Присяжнюк