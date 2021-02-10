Експерти відзначають, що на зростання продажів натурального хутра у світовому Luxury сегменті на 20%, крім погодних умов і пандемії, вплинуло впровадження системи обов'язкової сертифікації та відстеження хутра FURMARK, розробленої Міжнародною федерацією хутра (IFF).

З 2021 року ця програма набуває чинності.

FURMARK охоплює екологічність, благополуччя тварин, а також вироблення та фарбування хутра. «Протягом всього ланцюжка поставок система відстеження гарантує, що кожен етап виробничого процесу відповідає суворим вимогам, які враховують всесвітньо визнаних стандартів захисту тварин та сталого розвитку. Тепер все якісне хутро буде відповідати жорстким правилам і стандартам - на благо тварин, навколишнього середовища і суспільства», - вважає президент Міжнародної федерації хутра Марк Оатен.

З введенням FURMARK всі основні хутряні аукціони зобов'язуються продавати сертифіковане фермерське і дике хутро. Це хутро по ланцюжку переходить до сертифікованих кушнірів і фарбарів, а потім - до виробника. Усі сходинки поставок відтепер підлягають комплексним, прозорим, незалежно перевіреним системам відстеження та зовнішнього аудиту. Система відстеження хутра заснована на технології ChainPoint, багатомовній веб-платформі, яка дозволяє реєструвати кілька учасників ланцюжка поставок, щоб вони могли співпрацювати у своїх секторах.

Таким чином FURMARK надає роздрібним продавцям, брендам і споживачам повну гарантію і впевненість при покупці натурального хутра. Дотримуватися всіх вимог і стандартів готові учасники хутряного ринку: фермери, аукціонні будинки, кушніри, фарбарі, продавці. Дослідження показали, що понад 80% роздрібних продавців підтримують FURMARK.

«Україна є членом Міжнародної федерації хутра. Всі наші норкові ферми, які продають свою продукцію на світових аукціонах, неухильно дотримуються всіх стандартів, що забезпечують добробут тварин, екологічні та етичні норми, охорону навколишнього середовища, соціальну відповідальність. Наша продукція без проблем отримає сертифікацію FURMARK», - сказав президент Асоціації звірівників України Володимир Федина.

Деталі тут

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН