У Києві індекс забруднення повітря в Києві становить 149 при допустимій нормі у 50.

12 квітня Київ опинився на 5 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 11:45 індекс забруднення повітря в Києві становить 149 при допустимій нормі у 50. Стан забруднення повітря перебуває на межі критеріїв із характеристикою "нездоровий для чутливих груп" і "нездоровий".

Поруч з Києвом у рейтингу перебувають на монгольський Улан-Батор та Джакарта (Індонезія), а очолює його Катманду (Непал).

Інтерактивна карта теж свідчить про високу забрудненість повітря в Києві. Згідно з її даними, в більшості районів Києва повітря "нездорове для чутливих груп" або "нездорове".

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Автор: Олег Давигора