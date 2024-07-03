У Києві 2 червня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту в повітрі. Ситуація покращиться впродовж 3 та 4 липня. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, перевищення зафіксували стаціонарні пункти спостереження УкрГМЦ. "Середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації", - повідомили фахівці.
За їх даними супутники NASA також підтверджують перевищення.
"Спеціалізовані прилади, що вимірюють концентрації діоксиду азоту в приземному шарі атмосфери, встановлені на борту супутників AURA, GOME та GOME-2 зафіксували підвищений вміст цього газу у повітрі столиці", - йдеться у повідомленні.
Вміст діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищують гранично допустимі концентрації.
В Укргідрометцентрі підкреслили, що це саме середньодобові значення і аналіз атмосферного повітря проводиться у спеціалізованих лабораторіях УкрГМЦ і ці дані є достовірними та перевіреними.
"Покращення ситуації можна очікувати впродовж 3-4 липня 2024 року", - повідомили синоптики.
Водночас у Київській міській держадміністрації (КМДА) спростовують цю інформацію. "У Києві станом на 2 липня рівень забрудненості повітря низький. Перевищень гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема, діоксиду азоту, не зафіксовано", - повідомили в КМДА.
Киян попередили про небезпеку у повітрі: що відомо
Раніше синоптики Укргідрометцентру попереджали, що протягом доби 2 липня у Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.
За їх даними, суха, спекотна та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря столиці.
Містянам рекомендували частіше пити воду, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, перебувати у парках й подалі від автомобільних доріг та залізниць.