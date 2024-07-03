У столиці зафіксували перевищення концентрації діоксиду азоту у повітрі.

У Києві 2 червня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту в повітрі. Ситуація покращиться впродовж 3 та 4 липня. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, перевищення зафіксували стаціонарні пункти спостереження УкрГМЦ. "Середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації", - повідомили фахівці.

За їх даними супутники NASA також підтверджують перевищення.

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"Спеціалізовані прилади, що вимірюють концентрації діоксиду азоту в приземному шарі атмосфери, встановлені на борту супутників AURA, GOME та GOME-2 зафіксували підвищений вміст цього газу у повітрі столиці", - йдеться у повідомленні.

Вміст діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищують гранично допустимі концентрації.

В Укргідрометцентрі підкреслили, що це саме середньодобові значення і аналіз атмосферного повітря проводиться у спеціалізованих лабораторіях УкрГМЦ і ці дані є достовірними та перевіреними.

"Покращення ситуації можна очікувати впродовж 3-4 липня 2024 року", - повідомили синоптики.

Водночас у Київській міській держадміністрації (КМДА) спростовують цю інформацію. "У Києві станом на 2 липня рівень забрудненості повітря низький. Перевищень гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема, діоксиду азоту, не зафіксовано", - повідомили в КМДА.

Киян попередили про небезпеку у повітрі: що відомо

Раніше синоптики Укргідрометцентру попереджали, що протягом доби 2 липня у Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

За їх даними, суха, спекотна та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря столиці.

Містянам рекомендували частіше пити воду, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, перебувати у парках й подалі від автомобільних доріг та залізниць.

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