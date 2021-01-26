Вчені зазначають, що забруднення повітря безпосередньо пов'язане з розвитком вікової макулодистрофії, захворювання, при якому уражається сітківка ока і порушується центральний зір.

Вчені Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона в ході дослідження встановили, що у людей, які живуть в районах з більш високим рівнем забруднення повітря, набагато вищий ризик погіршення зору аж до його повної втрати.

Читайте такожУ британських містах з початку пандемії коронавірусу погіршилася якість повітряУ дослідженні, яке опубліковано в British Journal of Ophthalmology, зазначається, що забруднення повітря безпосередньо пов'язане з розвитком вікової макулодистрофії, захворювання, при якому уражається сітківка ока і порушується центральний зір. Причому макулодистрофія є головною причиною сліпоти у людей у віці за 50 в країнах з високими доходами населення.

В рамках дослідження, початого в 2006 році, вивчалися дані майже 116 тис. британців у віці 40-69 років, у яких на момент початку досліджуваного періоду не було проблем із зором. Виявилося, що навіть при незначному підвищенні рівня забруднення повітря твердими домішками з діаметром частинок 2,5 мікрона і менше (PM2,5) ризик розвитку макулодистрофії підвищується на 8%. А при підвищенні вмісту в повітрі твердих домішок з великим діаметром частинок ризик зростає на 12%. До кінця дослідження у 1286 його учасників була діагностована макулодистрофія, передає kommersant.

Вчені зазначають, що найзначніші фактори ризику для розвитку макулодистрофії — це спадковість і нездоровий спосіб життя. Однак зараз, коли більшість людей намагаються вести здоровий спосіб життя, все більш помітний негативний вплив на зір людини надає забруднення повітря, підкреслюють експерти, і на відміну від спадковості проблема забруднення вирішувана. Трохи раніше дослідження також довели зв'язок між забрудненням повітря та розвитком глаукоми.

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Автор: УНІАН