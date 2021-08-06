Також передбачена заборона утримувати тварин тим, хто мав покарання за жорстоке поводження з ними.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє жебракування з тваринами і передбачає обов’язковість для домашньої тварини нашийника з ідентифікуючими позначками.

Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, сьогодні закон "повернуто з підписом президента".

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу".

Нині ухваленим законом заборонено утримувати тварин особам, на яких накладалося адміністративне стягнення або застосовувалися заходи впливу за жорстоке поводженням з тваринами, протягом року з дня набрання законної сили постановою про його стягнення. А також забороняється їх утримувати особам, які притягалися до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та провадження у справі закрито за нереабілітуючими обставинами.

Законом передбачено, що ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб.

Забороняється жебракування з тваринами.

Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС.

Законом передбачено, що особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити: наявність повідка для здійснення вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, що затверджується Кабінетом міністрів України.

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В законі передбачена обов’язковість наявності на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.

Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин. Також забороняється використання тварин як мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях із стрільби.

Законом забороняється:

використання для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин; використання у роботі з тваринами спорядження та інших засобів, що можуть призвести до травмування, каліцтва або загибелі тварин; утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких знаходяться туші забитих тварин;

насильне годування тварин, крім годування з лікувальною чи профілактичною метою, у тому числі забороняється здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок для отримання фуа-гра (жирної печінки);

патрання, обсмалювання, зняття шкіри, копчення, відокремлення частин у тварин тощо до припинення серцебиття тварини.

Також забороняється дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії; завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення; дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння.

Забороняється замуровування тварин у підвальних приміщеннях.

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив’язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів.

Незалежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без можливості сховатися у приміщенні, споруді тощо, прив'язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20ºС або менше 0ºС.

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами.

Також підвищено штрафи за жорстоке поводження з тваринами.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим законом.

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Автор: Надя Пришляк