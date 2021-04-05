На записі видно, як ссавці плавають один з одним наввипередки, вистрибують з води і пірнають назад.

Біля американського міста Дана-Поінт, штат Каліфорнія, туристи зняли на відео, як поруч з їх човном пропливає величезна зграя з тисячі дельфінів.

На відео звернуло увагу видання Daily Mail.

На записі видно, як cсавці плавають один з одним наввипередки, вистрибують з води і пірнають назад.

"Дельфіни вистрибують так швидко, що вода здається білою. Можна почути, як вони пропливають у потоках води", - прокоментували автори відео.

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За словами пасажирів човна, за дельфінами вони спостерігали протягом чотирьох годин.

Імовірно, cсавці шукали їжу або відчули загрозу з боку хижаків.

"Подібні скупчення дельфінів утворюються спонтанно, це може статися в будь-який час року. На півдні Каліфорнії найбільша кількість дельфінів на квадратний кілометр у світі", - повідомили в групі спостерігачів за китами.

За їхніми даними, Дана-Поінт, де знято відео, одне з кращих місць у світі для спостережень за цими ссавцями. Буває, що в зграю там збивається до 10 тисяч дельфінів.

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Автор: Денис Прядко