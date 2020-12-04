До порятунку тварин готувалися кілька місяців.

У Кенії кілька рідкісних жирафів застрягли на затопленому острові. Щоб вивезти звідти тварин, побудували спеціальну баржу-пліт, на якій їх можна переправити на безпечну землю.

Читайте такожТропічний ліс зникає: вирубка дерев в Амазонії за 12 років досягла максимумуЯк пише Gizmodo, 2 грудня успішно переправили самку жирафа на прізвисько Асіва до заповідника Руко.

У найближчі тижні туди доставлять і інших жирафів. Вчені сподіваються, що з часом вони там обживуться і це допоможе відновленню їхньої популяції.

За словами президента організації Save Giraffes Now Девіда О'Коннора, до операції готувалися кілька місяців, щоб виключити будь-які ризики для тварин.

Спеціально для перевезення високого і важкого жирафа побудували прямокутну сталеву конструкцію. Баржі також зробили особливо міцні борти, які могли б утримати тварину, якби та захотіла вистрибнути.

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Автор: УНІАН