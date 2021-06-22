Громадянка не змогла пояснити, як саме змія потрапила до її житла.

Жительці Харківської області під ліжко заповз сітчастий пітон.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався у понеділок, 21 червня, вдень.

«Патрульні Роман Жицький та Олександр Сидоренко отримали незвичний виклик. Заявниця повідомила, що виявила у власній квартирі змію. Опинившись в такій нетиповій ситуації, вона сильно розхвилювалась, зателефонувала 102 та попрохала допомогти їй», - розповідають патрульні.

Коли патрульні прибули на допомогу, у квартирі під ліжком вони побачили сітчастого пітона. Громадянка не змогла пояснити, як саме змія потрапила до її житла.

Поліцейські піймали плазуна та відвезли його до ветеринара. Пітон був абсолютно здоровим. Його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами.

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Автор: Денис Прядко