У 1991 році браконьєри жорстоко знищили популяцію носорогів у Гонаречжоу.

У другий за величиною національний парк Зімбабве Гонаречжоу завезуть носорогів. 30 років тому браконьєри знищили на цій території останнього представника вказаної родини непарнокопитних.

Про це пише BBC.

Читайте такожУ Німеччині хочуть ліцензувати домашніх собак (відео)Влада країни стверджує, що популяція носорогів збільшилась, тому деяких з них перемістять до національного парку. Тварин завести на охоронну територію могли б ще торік, але пандемія коронавірусу завадила планам.

Президент Зімбабве Емерсон Мнангагва назвав це «важливим природоохоронним досягненням».

У 1991 році браконьєри жорстоко знищили популяцію носорогів у Гонаречжоу. Але після 30 років Зімбабве вирішила повторно ввести у регіон білих й чорних носорогів.

Управління парків та дикої природи Зімбабве стверджує, що їм вдалось збільшити популяцію цих непарнокопитних зі 100 особин у 1991 році до тисячі.

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Автор: Яна Ставська