У пансіонаті живе майже 150 тварин.

У Німеччині працює пансіонат для тварин - колишніх зірок цирку, реклам і телешоу.

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У пансіонаті живе майже 150 тварин.

Найвідоміші з них - леопарди, які все життя знімалися в рекламі телевізорів.

Також є досвідчені тюлені, свині, собаки, кілька птахів. Їх усіх годують, розважають і навчають новим трюкам.

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Автор: Людмила Жерновська