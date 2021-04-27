Тварин навчають новим трюкам / фото wikimedia.org
У Німеччині працює пансіонат для тварин - колишніх зірок цирку, реклам і телешоу.
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У пансіонаті живе майже 150 тварин.
Найвідоміші з них - леопарди, які все життя знімалися в рекламі телевізорів.
Також є досвідчені тюлені, свині, собаки, кілька птахів. Їх усіх годують, розважають і навчають новим трюкам.
У Німеччині відкрили притулок для тварин, які були зірками цирку, реклам і телешоу
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