Вчені припускають, що новий вид мешкає в ґрунті тропічних лісів і харчується переважно дощовими хробаками.

Американські вчені описали новий рід і вид дрібних риючих змій Levitonius mirus, які населяють острови Лейте і Самар у Філіппінському архіпелазі.

За словами вчених, три екземпляри Levitonius mirus, які були вивчені в ході дослідження, є єдиними відомими з коли-небудь виявлених, а саму змію ніколи не фотографували живою, передає НВ.

Науковий співробітник Інституту біорізноманіття Канзаського університету Джефф Вайнелл виявив, що три зразки змій в колекції інституту з біорізноманіття, знайдені під час польових місій в період з 2006 по 2012 рік, і які дотепер не розглядалися, належать до нового виду.

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Ці екземпляри зберігалися в колекції й вважалися не дуже вдалими екземплярами інших видів. Один із них був помилково віднесений до роду Calamaria, а два - до роду Pseudorabdion, який і вивчав Вайнелл. Але команда вчених провела ДНК-аналіз, комп'ютерну томографію та інші дослідження та описала новий вид.

Вчені припускають, що ці істоти мешкають в ґрунті тропічних лісів і харчуються переважно дощовими хробаками. Новий вид відрізняється малою кількістю хребців, їх усього 144, в той час, як зазвичай у змій їх кількість становить від 200 до 450.

За словами Вайнелла, змія описується як "мініатюрний" рід і вид, набагато менший, ніж його найближчі родичі. У той час як Levitonius mirus досягає не більше 17 см в довжину.

"Тобто він розміром з олівець, найближчі родичі можуть бути в три-чотири рази більші. Це має безліч наслідків, таких як зменшення кількості кісток, свого роду спрощення тіла", - сказав Вайнелл.

Мініатюризація спостерігалася не так часто, принаймні, у змій. Ця тварина є одним з самих крайніх випадків у більшій кладі, до якої вона належить, під назвою Elapoidea. У цю кладу також входять більші і отруйні змії, такі як кобри і мамби. Вайнелл сказав, що Levitonius mirus навряд чи буде отруйним.

Цих змій виділили в окремий рід з єдиним видом, який отримав назву Levitonius mirus - на честь американського фахівця Алана Левітона. Видове ім'я в перекладі з латині означає "несподіваний".

Експерти сподіваються, що майбутні експедиції на Філіппіни допоможуть більше дізнатися про поширення, екологічні переваги та спосіб життя нового роду змій.

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Автор: УНІАН