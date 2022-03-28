Пухнастий волонтер переказав кошти для українських притулків для тварин та зоопарку в Миколаєві.

Улюбленець мільйонів користувачів Інстаграм, харківський кіт Степан став волонтером й тепер з-за кордону допомагає українським притулкам для тварин та зоопаркам.

Про це йдеться у дописі хвостатого у його соцмережі.

"Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку!💙💛 Ми зібрали $10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївському зоопарку.

Ваш внесок безцінний — завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні", - йдеться у дописі кота Степана.

Нагадаємо, кіт Степан прославився завдяки акаунту у TikTok з відео, на яких він сумно дивиться на алкогольні напої в той час, як на тлі грають різні старі хіти.

Зазначимо, що світлиною з пухнастим у своїх соцмережах ділилася й американська співачка Брітні Спірс.

Через війну РФ проти України кіт Степан вимушений був виїхати разом зі своєю власницею з охопленого обстрілами Харкова. Наразі тварина перебуває у Франції.

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