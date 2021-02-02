На світ з'явився китайський мунтжак, цього виду – більше ніж 30 млн років.

В Одеському зоопарку народилося оленя рідкісного виду.

Як повідомили в комунальній установі "Одеський зоологічний парк", на світ з'явилося оленятко рідкісного виду - китайський мунтжак.

"Це одні з найменших представників цього сімейства. Крім того, ці олені дуже древні, цьому виду більше ніж 30 млн років", - повідомили в установі.

В цей час дитинча перебуває зі своїми батьками в загальному вольєрі.

Відзначається, що мати дуже дбайливо піклується про нього, допомагає пізнавати навколишній світ і робити перші кроки в самостійне життя.

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У природі китайський мунтжак живе в південній частині Китаю і на острові Тайвань.

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Автор: Лариса Козова